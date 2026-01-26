Сельским участковым будут выплачивать по 1 млн рублей в Тульской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Тульской области с 1 февраля начнет действовать региональная программа "Земский участковый уполномоченный инспектор полиции", сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"По одному миллиону рублей будем выплачивать молодым выпускникам профессиональных образовательных организаций, которые придут работать участковыми в сельские населенные пункты", - написал Миляев в своем телеграм-канале в понедельник.

В настоящее время в регионе действует ряд мер поддержки специалистов для работы в малых городах и сельских населенных пунктах в сфере образования и здравоохранения, физкультуры и спорта.