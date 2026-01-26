Отмененные электрички восстановят в Калужской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Отмененные в начале года рейсы электричек из Калуги в Москву и обратно восстановят в Калужской области после совещаний с Центральной пригородной пассажирской компанией, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"ЦППК пошла навстречу - сейчас изучается пассажиропоток и определяется дата возврата отмененных рейсов. Также рассматривается возможность поэтапного обновления подвижного состава", - написал он.

Шапша уточнил, что планирует проследить за выполнением задач.

Также для транспортного развития области в регионе за 2025 год отремонтировали более 200 км дорог, начали работы на еще 100 км, привели в порядок семь мостов. На обновление подвижного состава общественного транспорта направили около миллиарда рублей.