РЖД возглавили Медиарейтинг ТОП-400 компаний по итогам 2025 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Система мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО) подготовили медиарейтинг ТОП-400 российских компаний и организаций по величине Индекса заметности в СМИ.

В 2025 году в центре внимания СМИ были пять секторов экономики: авиация; добыча и переработка природных ресурсов; банки и финансы; ИТ-компании и онлайн-сервисы; торговые сети и производство продуктов питания. Доля предприятий из сектора авиации, представленного авиастроительными компаниями, авиаперевозчиками и аэропортами, составила 13% от общего числа участников рейтинга с наибольшим показателем Индекса заметности в российских СМИ. Компании, занимающиеся добычей и переработкой природных ресурсов, и финансовые организации были представлены в равных долях – по 11%. За ними следуют ИТ-сектор – его доля составила 8%, а также торговые сети и производители продуктов питания с долей 5%.

Наибольшее значение Индекса заметности было зафиксировано у банков и финансовых организаций (450,7 млн пунктов). Доминирование отрасли в медиапространстве обусловлено ее системной ролью в экономике и высокой социальной значимостью. Деятельность банков напрямую связана с ключевыми экономическими параметрами – процентными ставками, инфляцией, курсами валют. Их изменения затрагивают широкие слои общества и вызывают устойчивый интерес со стороны СМИ. Дополнительным фактором выступает активное освещение в СМИ государственной политики, регулирующей сектор финансовых услуг, в частности решений Центробанка по ключевой ставке, условий ипотечных и кредитных программ, мер по поддержки финансовой стабильности. Существенное влияние оказывает и новостной поток, связанный с динамикой фондового рынка, финансовыми рисками и случаями мошенничества, что усиливает внимание как со стороны массовой аудитории, так и экспертного сообщества.

Второе место в рейтинге компаний по Индексу заметности в СМИ заняли аэропорты с показателем в 222,3 млн пунктов. Существенный рост их медиаприсутствия был обусловлен частыми ограничениями и приостановками работы, связанными с угрозами и атаками беспилотников. Подобные инциденты напрямую влияют на безопасность пассажиров, регулярность авиасообщения и работу транспортной инфраструктуры, что делает их объектом повышенного внимания СМИ. Введение временных ограничений сопровождалось сообщениями о задержках и отменах рейсов, перенаправлении воздушных судов, возобновлении работы и мерах по обеспечению безопасности, что формировало интенсивный новостной поток. Кроме того, аэропорты в подобных ситуациях становятся частью более широкой повестки, связанной с вопросами национальной безопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры, что дополнительно усиливает интерес со стороны журналистов, экспертов и общественности.

На третьей строчке находятся ИТ-компании (211,7 млн пунктов). Высокий показатель Индекса заметности обусловлен их ключевой ролью в процессах цифровизации экономики и повседневной жизни, а также скоростью технологических изменений. В течение 2025 года основное внимание СМИ было сосредоточено на вопросах развития отечественных ИТ-решений, импортозамещения ПО, кибербезопасности и устойчивости цифровых сервисов. Широкое распространение также получили новости о блокировках доступа к некоторым зарубежным сервисам, сбоях в работе крупных российских онлайн-платформ, утечках данных, внедрении искусственного интеллекта, а также о регулировании ИТ-сектора.

На четвертом месте располагается энергетическая отрасль (199,7 млн пунктов). Значительное внимание СМИ связано с его ключевой ролью в обеспечении стабильного функционирования реального сектора экономики и жизнедеятельности населения. СМИ активно освещали вопросы надежности энергоснабжения, атаки беспилотников на энергетические объекты, модернизацию инфраструктуры, а также изменения тарифной политики. Дополнительное внимание вызывали аварийные ситуации и технологические сбои, реализация крупных инвестиционных проектов, развитие возобновляемых источников энергии и меры государственного регулирования отрасли. Устойчивое присутствие отрасли в повестке также связано с освещением тем, касающихся ее адаптации к изменяющимся внешним условиям.

Пятую позицию занимает нефтегазовая отрасль (194,1 млн пунктов), которая имеет стратегическое значение для российской экономики и характеризуется высокой зависимостью от внешних факторов. В течение отчетного периода внимание СМИ было сосредоточено на вопросах ценовой конъюнктуры мирового рынка нефти и газа, экспорте, ограничениях и санкционном давлении, а также мерах государственной поддержки отрасли. Дополнительный интерес вызывали темы сокращения и наращивания добычи, перераспределения поставок, развития инфраструктурных проектов и взаимодействия с ключевыми внешнеэкономическими партнерами. Кроме того, нефтегазовые компании регулярно оказывались в центре информационной повестки в связи с крупными корпоративными решениями, финансовыми показателями и бюджетными поступлениями, что обеспечило устойчиво высокий уровень их присутствия в медиапространстве.

Лидером рейтинга компаний по Индексу заметности в СМИ в 2025 году стали "Российские железные дороги" с показателем 126,2 млн пунктов. Компания на 38,2% опережает СБЕР, занимающий вторую позицию (91,3 млн). За ними следует VK(82,2 млн), отстающая от СБЕРа на 11,2%. Четвертое место в рейтинге занимает онлайн-сервис "Госуслуги" компании "РТ Лабс" с показателем 81,6 млн пунктов, что всего на 0,7% меньше, чем у VK. Замыкает пятерку лидеров госкорпорация Росатом (64,4 млн), она отстает на 26,6% от "Госуслуг".

В 2025 году в контексте РЖД СМИ активно освещали задержки движения поездов из-за атак беспилотных летательных аппаратов (Ростовская и Воронежская области), непогоды (Краснодарский край), чрезвычайных происшествий (Свердловская и Иркутская области, Пермский край), а также меры, принимаемые компанией по оказанию помощи пассажирам и возобновлению транспортного сообщения.

Одним из ключевых событий стало обсуждение строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил о том, что российский поезд для ВСМ по маршруту Москва – Санкт-Петербург в будущем станет беспилотным и будет управляться искусственным интеллектом.

Заметным событием стало и участие РЖД в Петербургском международном экономическом форуме. На полях Форума компания заключила несколько важных соглашений – с российским аэрокосмическим предприятием "Бюро 1440" об обеспечении пассажиров поездов дальнего следования высокоскоростным интернетом, с "Альфа-Банком" о привлечении кредитной линии с лимитом до 400 млрд рублей, с угольными предприятиями Хакасии о вывозе угля из региона.

СМИ также писали о том, что РЖД презентовали обновленный фирменный поезд "Красная стрела" с вагонами увеличенного габарита, который будет курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой. Компания впервые с 1960 года внесла изменения в ливрею поезда, сохранив классику и инновационность. В поездах оборудованы детское купе с полкой "Мама+" для проезда с ребенком, душевая кабина в отдельном помещении, а в штабном вагоне – два специализированных купе для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства.

Кроме того, издания активно освещали возобновление прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном, прерванного в 2020 году из-за пандемии. Поезд Пхеньян – Москва начал курсировать с 17 июня, а Пхеньян – Хабаровск – с 19 июня.

В медиаполе СБЕРа широкое распространение получили сообщения об участии Владимира Путина в пленарном заседании конференции Сбербанка AI Journey-2025, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Компания рассказала главе государства о нейросетевых продуктах, в частности, о чат-боте GigaChat и его возможном применении в бизнесе. На выставке президента приветствовал первый антропоморфный робот СБЕРа по имени Грин, который был разработан и собран инженерами банка, чтобы стать универсальным помощником человека.

СМИ уделили особое внимание встречам главы СБЕРа Германа Грефа с Владимиром Путиным, которые прошли в июле и ноябре. На них обсуждались итоги работы банка и его текущая деятельность, ситуация с ипотекой, финансовая устойчивость компании, а также технологические новинки, в том числе бесконтактная оплата.

Важным событием в 2025 году стало снижение ставок по ипотеке. СБЕР одним из первых среди крупных российских банков снижал ставки по базовым ипотечным программам. Это решение было обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке. Банк отметил, что решил поддержать своих клиентов, как только такая возможность представилась.

Одним из самых заметных событий в медиаполе компании VK стал запуск национального мессенджера MAX. Приложение позиционируется как отечественная многофункциональная цифровая платформа, совмещающая мессенджер, платежи, доступ к "Госуслугам" и дополнительные сервисы. Важной новостью стало решение властей об обязательной предустановке MAX на все новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России.

Широкое распространение получила новость о временном ограничении доступа к десктопной версии социальной сети "ВКонтакте" на территории Беларуси. Информационный резонанс был связан с высокой популярностью платформы среди пользователей и ее значимостью как канала коммуникации и распространения контента. Доступ к сервису был оперативно восстановлен, что позволило минимизировать влияние ограничений на пользовательскую активность и подтвердило устойчивость цифровой инфраструктуры платформы.

В 2025 году СМИ активно освещали инициативу социальной сети "ВКонтакте", направленную на упрощение процедуры верификации аккаунтов и сообществ. Изменения предусматривают расширение круга лиц, имеющих право подать заявку на получение верификационного статуса: помимо владельцев пабликов, такая опция будет доступна официальным представителям.

Кроме того, в апреле пользователи "ВКонтакте" получили возможность присоединиться к празднованию рекордного гола российского хоккеиста Александра Овечкина, установив специальный статус на своих страницах. Эта инициатива вызвала большой интерес аудитории и стала символом единства и национальной гордости за спортивные достижения, что способствовало активному обсуждению события в медиапространстве и повышению вовлеченности пользователей платформы.

В контексте "Госуслуг" ("РТ Лабс") особое внимание СМИ уделяли запуску новых функций онлайн-портала. В частности, речь идет о таких опциях, как: отправка анонимных сообщений владельцам автомобилей в случае блокировки проезда, ДТП и эвакуации; оформление налогового вычета в разделе жизненных ситуаций без перехода на сторонние сервисы; проверка сведений о номерах своих телефонов через сервис "Сим-карты", а также установка самозапретов на кредиты и займы.

Важным событием стало заявление Министерства цифрового развития РФ о стабильной работе сервиса "Госуслуг" по установлению самозапрета на кредиты и займы. В ведомстве отмечали, что отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении "Госключ".

Кроме того, СМИ сообщали о том, что пользователям мессенджера MAX были предоставлены новые функциональные возможности за счет интеграции с сервисом "Госуслуги". В частности, в приложении стал доступен раздел "Цифровой ID", позволяющий получать доступ к электронным версиям ключевых документов. Дополнительно в MAX была реализована функция получения уведомлений от "Госуслуг", включая напоминания о медицинских записях, сведения об изменении статуса поданных заявлений, информацию о штрафах и другие значимые оповещения.

Заметным событием в медиаполе госкорпорации "Росатом" стал международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week) – крупнейшее мероприятие, посвященное атомной и смежным отраслям и приуроченное к 80-летию атомной промышленности России.Президент Владимир Путин совместно с генеральным директором компании Алексеем Лихачевым показали зарубежным гостям макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку.

Издания также активно писали об участии "Росатома" в Петербургском международном экономическом форуме. На полях форума "Росатом" и агентство Казахстана по атомной энергетике подписали документы, касающиеся строительства первой АЭС в республике, – индикативную дорожную карту на 2025–2027 годы. На ПМЭФ "Росатом" также подписал с Агентством по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана соглашение об условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт. Кроме того, СМИ широко тиражировали заявления Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ о том, что компания "Росатом" является безусловным мировым лидером по развитию атомной энергетики и значительно опережает конкурентов из других стран.

В СМИ широко обсуждалась встреча гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, которая прошла 7 февраля в Москве. Они обсудили актуальные международные вопросы, включая ситуацию в Украине и вокруг Запорожской атомной электростанции. Встреча подтвердила сохранение рабочих каналов взаимодействия между сторонами и стремление к поддержанию диалога по вопросам ядерной безопасности.

Методика Период исследования: 1 января – 31 декабря 2025 года. В рейтинге рассматривались компании и организации, работающие на территории РФ. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы СКАН, которая включает свыше 82 000 источников. При составлении рейтинга не учитывались: решения арбитражных судов, порталы раскрытия информации, технические новости рынков, анонсы и календари, сводки новостей, Telegram. Данные для рейтинга актуальны на дату публикации.

ТОП-400 | Индекс Заметности

№ Название Значение Отрасль 1 РЖД 126 153 872 Транспорт 2 СБЕР 91 316 304 Банки и финансы 3 VK ("ВК") 82 155 408 IT-компании 4 Госуслуги (РТ Лабс) 81 609 112 Онлайн-сервисы 5 Росатом 64 449 976 Энергетика 6 Газпром 62 494 424 Нефтегаз 7 Московская Биржа 55 150 028 Банки и финансы 8 ВТБ 51 587 128 Банки и финансы 9 Россети 47 538 528 Энергетика 10 Ростех 45 751 080 Госкорпорации 11 Фонбет 43 463 780 Банки и финансы 12 Аэрофлот 36 060 408 Авиакомпании 13 Авито 32 403 276 IT-компании 14 Аэропорт Шереметьево 27 985 880 Аэропорты 15 МТС 26 592 272 Связь 16 Ростелеком 26 299 296 Связь 17 ЯНДЕКС 25 303 148 IT-компании 18 Роскосмос 24 479 608 Госкорпорации 19 Автоваз 24 027 172 Автопром 20 Аэропорт Пулково 22 469 692 Аэропорты 21 Аэропорт Домодедово 22 184 296 Аэропорты 22 ЛУКОЙЛ 21 451 288 Нефтегаз 23 Аэропорт Внуково 20 904 384 Аэропорты 24 ВЭБ.РФ 20 640 000 Банки и финансы 25 Почта России 20 619 510 Доставка 26 Вайлдберриз 20 175 242 Маркетплейсы 27 Газпром нефть 19 749 256 Нефтегаз 28 Хэдхантер 19 540 068 Онлайн-сервисы 29 Роснефть 19 292 028 Нефтегаз 30 Аэропорт Волгограда 18 934 836 Аэропорты 31 Росэнергоатом 18 023 020 Энергетика 32 РФПИ 18 017 512 Банки и финансы 33 OZON (Интернет решения) 16 793 774 Маркетплейсы 34 Альфа-Банк 16 249 728 Банки и финансы 35 МегаФон 15 807 605 Связь 36 СуперДжоб 15 627 515 Онлайн-сервисы 37 Транснефть 15 124 316 Нефтегаз 38 Аэропорт Сочи 14 818 766 Аэропорты 39 Промсвязьбанк 13 917 239 Банки и финансы 40 Объединенная судостроительная корпорация 13 824 655 Судостроение 41 Крокус Сити Холл 13 816 438 Отдых и развлечение 42 Аэропорт Жуковский 13 175 546 Аэропорты 43 Россельхозбанк 13 009 187 Банки и финансы 44 Т-Банк 12 565 665 Банки и финансы 45 Аэропорт Казань 12 433 029 Аэропорты 46 X5 Group 11 892 624 Торговые сети 47 Норникель 11 672 246 Металлургия и горнодобыча 48 Киа Моторс рус. 11 111 055 Автопром 49 Корпорация МСП 10 991 357 Банки и финансы 50 Хендэ Мотор СНГ 10 983 036 Автопром

