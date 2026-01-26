РЖД возглавили Медиарейтинг ТОП-400 компаний по итогам 2025 года
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Система мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО) подготовили медиарейтинг ТОП-400 российских компаний и организаций по величине Индекса заметности в СМИ.
В 2025 году в центре внимания СМИ были пять секторов экономики: авиация; добыча и переработка природных ресурсов; банки и финансы; ИТ-компании и онлайн-сервисы; торговые сети и производство продуктов питания. Доля предприятий из сектора авиации, представленного авиастроительными компаниями, авиаперевозчиками и аэропортами, составила 13% от общего числа участников рейтинга с наибольшим показателем Индекса заметности в российских СМИ. Компании, занимающиеся добычей и переработкой природных ресурсов, и финансовые организации были представлены в равных долях – по 11%. За ними следуют ИТ-сектор – его доля составила 8%, а также торговые сети и производители продуктов питания с долей 5%.
Наибольшее значение Индекса заметности было зафиксировано у банков и финансовых организаций (450,7 млн пунктов). Доминирование отрасли в медиапространстве обусловлено ее системной ролью в экономике и высокой социальной значимостью. Деятельность банков напрямую связана с ключевыми экономическими параметрами – процентными ставками, инфляцией, курсами валют. Их изменения затрагивают широкие слои общества и вызывают устойчивый интерес со стороны СМИ. Дополнительным фактором выступает активное освещение в СМИ государственной политики, регулирующей сектор финансовых услуг, в частности решений Центробанка по ключевой ставке, условий ипотечных и кредитных программ, мер по поддержки финансовой стабильности. Существенное влияние оказывает и новостной поток, связанный с динамикой фондового рынка, финансовыми рисками и случаями мошенничества, что усиливает внимание как со стороны массовой аудитории, так и экспертного сообщества.
Второе место в рейтинге компаний по Индексу заметности в СМИ заняли аэропорты с показателем в 222,3 млн пунктов. Существенный рост их медиаприсутствия был обусловлен частыми ограничениями и приостановками работы, связанными с угрозами и атаками беспилотников. Подобные инциденты напрямую влияют на безопасность пассажиров, регулярность авиасообщения и работу транспортной инфраструктуры, что делает их объектом повышенного внимания СМИ. Введение временных ограничений сопровождалось сообщениями о задержках и отменах рейсов, перенаправлении воздушных судов, возобновлении работы и мерах по обеспечению безопасности, что формировало интенсивный новостной поток. Кроме того, аэропорты в подобных ситуациях становятся частью более широкой повестки, связанной с вопросами национальной безопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры, что дополнительно усиливает интерес со стороны журналистов, экспертов и общественности.
На третьей строчке находятся ИТ-компании (211,7 млн пунктов). Высокий показатель Индекса заметности обусловлен их ключевой ролью в процессах цифровизации экономики и повседневной жизни, а также скоростью технологических изменений. В течение 2025 года основное внимание СМИ было сосредоточено на вопросах развития отечественных ИТ-решений, импортозамещения ПО, кибербезопасности и устойчивости цифровых сервисов. Широкое распространение также получили новости о блокировках доступа к некоторым зарубежным сервисам, сбоях в работе крупных российских онлайн-платформ, утечках данных, внедрении искусственного интеллекта, а также о регулировании ИТ-сектора.
На четвертом месте располагается энергетическая отрасль (199,7 млн пунктов). Значительное внимание СМИ связано с его ключевой ролью в обеспечении стабильного функционирования реального сектора экономики и жизнедеятельности населения. СМИ активно освещали вопросы надежности энергоснабжения, атаки беспилотников на энергетические объекты, модернизацию инфраструктуры, а также изменения тарифной политики. Дополнительное внимание вызывали аварийные ситуации и технологические сбои, реализация крупных инвестиционных проектов, развитие возобновляемых источников энергии и меры государственного регулирования отрасли. Устойчивое присутствие отрасли в повестке также связано с освещением тем, касающихся ее адаптации к изменяющимся внешним условиям.
Пятую позицию занимает нефтегазовая отрасль (194,1 млн пунктов), которая имеет стратегическое значение для российской экономики и характеризуется высокой зависимостью от внешних факторов. В течение отчетного периода внимание СМИ было сосредоточено на вопросах ценовой конъюнктуры мирового рынка нефти и газа, экспорте, ограничениях и санкционном давлении, а также мерах государственной поддержки отрасли. Дополнительный интерес вызывали темы сокращения и наращивания добычи, перераспределения поставок, развития инфраструктурных проектов и взаимодействия с ключевыми внешнеэкономическими партнерами. Кроме того, нефтегазовые компании регулярно оказывались в центре информационной повестки в связи с крупными корпоративными решениями, финансовыми показателями и бюджетными поступлениями, что обеспечило устойчиво высокий уровень их присутствия в медиапространстве.
Лидером рейтинга компаний по Индексу заметности в СМИ в 2025 году стали "Российские железные дороги" с показателем 126,2 млн пунктов. Компания на 38,2% опережает СБЕР, занимающий вторую позицию (91,3 млн). За ними следует VK(82,2 млн), отстающая от СБЕРа на 11,2%. Четвертое место в рейтинге занимает онлайн-сервис "Госуслуги" компании "РТ Лабс" с показателем 81,6 млн пунктов, что всего на 0,7% меньше, чем у VK. Замыкает пятерку лидеров госкорпорация Росатом (64,4 млн), она отстает на 26,6% от "Госуслуг".
В 2025 году в контексте РЖД СМИ активно освещали задержки движения поездов из-за атак беспилотных летательных аппаратов (Ростовская и Воронежская области), непогоды (Краснодарский край), чрезвычайных происшествий (Свердловская и Иркутская области, Пермский край), а также меры, принимаемые компанией по оказанию помощи пассажирам и возобновлению транспортного сообщения.
Одним из ключевых событий стало обсуждение строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров сообщил о том, что российский поезд для ВСМ по маршруту Москва – Санкт-Петербург в будущем станет беспилотным и будет управляться искусственным интеллектом.
Заметным событием стало и участие РЖД в Петербургском международном экономическом форуме. На полях Форума компания заключила несколько важных соглашений – с российским аэрокосмическим предприятием "Бюро 1440" об обеспечении пассажиров поездов дальнего следования высокоскоростным интернетом, с "Альфа-Банком" о привлечении кредитной линии с лимитом до 400 млрд рублей, с угольными предприятиями Хакасии о вывозе угля из региона.
СМИ также писали о том, что РЖД презентовали обновленный фирменный поезд "Красная стрела" с вагонами увеличенного габарита, который будет курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой. Компания впервые с 1960 года внесла изменения в ливрею поезда, сохранив классику и инновационность. В поездах оборудованы детское купе с полкой "Мама+" для проезда с ребенком, душевая кабина в отдельном помещении, а в штабном вагоне – два специализированных купе для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства.
Кроме того, издания активно освещали возобновление прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном, прерванного в 2020 году из-за пандемии. Поезд Пхеньян – Москва начал курсировать с 17 июня, а Пхеньян – Хабаровск – с 19 июня.
В медиаполе СБЕРа широкое распространение получили сообщения об участии Владимира Путина в пленарном заседании конференции Сбербанка AI Journey-2025, посвященной вопросам искусственного интеллекта. Компания рассказала главе государства о нейросетевых продуктах, в частности, о чат-боте GigaChat и его возможном применении в бизнесе. На выставке президента приветствовал первый антропоморфный робот СБЕРа по имени Грин, который был разработан и собран инженерами банка, чтобы стать универсальным помощником человека.
СМИ уделили особое внимание встречам главы СБЕРа Германа Грефа с Владимиром Путиным, которые прошли в июле и ноябре. На них обсуждались итоги работы банка и его текущая деятельность, ситуация с ипотекой, финансовая устойчивость компании, а также технологические новинки, в том числе бесконтактная оплата.
Важным событием в 2025 году стало снижение ставок по ипотеке. СБЕР одним из первых среди крупных российских банков снижал ставки по базовым ипотечным программам. Это решение было обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке. Банк отметил, что решил поддержать своих клиентов, как только такая возможность представилась.
Одним из самых заметных событий в медиаполе компании VK стал запуск национального мессенджера MAX. Приложение позиционируется как отечественная многофункциональная цифровая платформа, совмещающая мессенджер, платежи, доступ к "Госуслугам" и дополнительные сервисы. Важной новостью стало решение властей об обязательной предустановке MAX на все новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России.
Широкое распространение получила новость о временном ограничении доступа к десктопной версии социальной сети "ВКонтакте" на территории Беларуси. Информационный резонанс был связан с высокой популярностью платформы среди пользователей и ее значимостью как канала коммуникации и распространения контента. Доступ к сервису был оперативно восстановлен, что позволило минимизировать влияние ограничений на пользовательскую активность и подтвердило устойчивость цифровой инфраструктуры платформы.
В 2025 году СМИ активно освещали инициативу социальной сети "ВКонтакте", направленную на упрощение процедуры верификации аккаунтов и сообществ. Изменения предусматривают расширение круга лиц, имеющих право подать заявку на получение верификационного статуса: помимо владельцев пабликов, такая опция будет доступна официальным представителям.
Кроме того, в апреле пользователи "ВКонтакте" получили возможность присоединиться к празднованию рекордного гола российского хоккеиста Александра Овечкина, установив специальный статус на своих страницах. Эта инициатива вызвала большой интерес аудитории и стала символом единства и национальной гордости за спортивные достижения, что способствовало активному обсуждению события в медиапространстве и повышению вовлеченности пользователей платформы.
В контексте "Госуслуг" ("РТ Лабс") особое внимание СМИ уделяли запуску новых функций онлайн-портала. В частности, речь идет о таких опциях, как: отправка анонимных сообщений владельцам автомобилей в случае блокировки проезда, ДТП и эвакуации; оформление налогового вычета в разделе жизненных ситуаций без перехода на сторонние сервисы; проверка сведений о номерах своих телефонов через сервис "Сим-карты", а также установка самозапретов на кредиты и займы.
Важным событием стало заявление Министерства цифрового развития РФ о стабильной работе сервиса "Госуслуг" по установлению самозапрета на кредиты и займы. В ведомстве отмечали, что отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении "Госключ".
Кроме того, СМИ сообщали о том, что пользователям мессенджера MAX были предоставлены новые функциональные возможности за счет интеграции с сервисом "Госуслуги". В частности, в приложении стал доступен раздел "Цифровой ID", позволяющий получать доступ к электронным версиям ключевых документов. Дополнительно в MAX была реализована функция получения уведомлений от "Госуслуг", включая напоминания о медицинских записях, сведения об изменении статуса поданных заявлений, информацию о штрафах и другие значимые оповещения.
Заметным событием в медиаполе госкорпорации "Росатом" стал международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week) – крупнейшее мероприятие, посвященное атомной и смежным отраслям и приуроченное к 80-летию атомной промышленности России.Президент Владимир Путин совместно с генеральным директором компании Алексеем Лихачевым показали зарубежным гостям макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку.
Издания также активно писали об участии "Росатома" в Петербургском международном экономическом форуме. На полях форума "Росатом" и агентство Казахстана по атомной энергетике подписали документы, касающиеся строительства первой АЭС в республике, – индикативную дорожную карту на 2025–2027 годы. На ПМЭФ "Росатом" также подписал с Агентством по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана соглашение об условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт. Кроме того, СМИ широко тиражировали заявления Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ о том, что компания "Росатом" является безусловным мировым лидером по развитию атомной энергетики и значительно опережает конкурентов из других стран.
В СМИ широко обсуждалась встреча гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, которая прошла 7 февраля в Москве. Они обсудили актуальные международные вопросы, включая ситуацию в Украине и вокруг Запорожской атомной электростанции. Встреча подтвердила сохранение рабочих каналов взаимодействия между сторонами и стремление к поддержанию диалога по вопросам ядерной безопасности.
Методика
Период исследования: 1 января – 31 декабря 2025 года.
В рейтинге рассматривались компании и организации, работающие на территории РФ.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы СКАН, которая включает свыше 82 000 источников. При составлении рейтинга не учитывались: решения арбитражных судов, порталы раскрытия информации, технические новости рынков, анонсы и календари, сводки новостей, Telegram.
Данные для рейтинга актуальны на дату публикации.
ТОП-400 | Индекс Заметности
|№
|Название
|Значение
|Отрасль
|1
|РЖД
|126 153 872
|Транспорт
|2
|СБЕР
|91 316 304
|Банки и финансы
|3
|VK ("ВК")
|82 155 408
|IT-компании
|4
|Госуслуги (РТ Лабс)
|81 609 112
|Онлайн-сервисы
|5
|Росатом
|64 449 976
|Энергетика
|6
|Газпром
|62 494 424
|Нефтегаз
|7
|Московская Биржа
|55 150 028
|Банки и финансы
|8
|ВТБ
|51 587 128
|Банки и финансы
|9
|Россети
|47 538 528
|Энергетика
|10
|Ростех
|45 751 080
|Госкорпорации
|11
|Фонбет
|43 463 780
|Банки и финансы
|12
|Аэрофлот
|36 060 408
|Авиакомпании
|13
|Авито
|32 403 276
|IT-компании
|14
|Аэропорт Шереметьево
|27 985 880
|Аэропорты
|15
|МТС
|26 592 272
|Связь
|16
|Ростелеком
|26 299 296
|Связь
|17
|ЯНДЕКС
|25 303 148
|IT-компании
|18
|Роскосмос
|24 479 608
|Госкорпорации
|19
|Автоваз
|24 027 172
|Автопром
|20
|Аэропорт Пулково
|22 469 692
|Аэропорты
|21
|Аэропорт Домодедово
|22 184 296
|Аэропорты
|22
|ЛУКОЙЛ
|21 451 288
|Нефтегаз
|23
|Аэропорт Внуково
|20 904 384
|Аэропорты
|24
|ВЭБ.РФ
|20 640 000
|Банки и финансы
|25
|Почта России
|20 619 510
|Доставка
|26
|Вайлдберриз
|20 175 242
|Маркетплейсы
|27
|Газпром нефть
|19 749 256
|Нефтегаз
|28
|Хэдхантер
|19 540 068
|Онлайн-сервисы
|29
|Роснефть
|19 292 028
|Нефтегаз
|30
|Аэропорт Волгограда
|18 934 836
|Аэропорты
|31
|Росэнергоатом
|18 023 020
|Энергетика
|32
|РФПИ
|18 017 512
|Банки и финансы
|33
|OZON (Интернет решения)
|16 793 774
|Маркетплейсы
|34
|Альфа-Банк
|16 249 728
|Банки и финансы
|35
|МегаФон
|15 807 605
|Связь
|36
|СуперДжоб
|15 627 515
|Онлайн-сервисы
|37
|Транснефть
|15 124 316
|Нефтегаз
|38
|Аэропорт Сочи
|14 818 766
|Аэропорты
|39
|Промсвязьбанк
|13 917 239
|Банки и финансы
|40
|Объединенная судостроительная корпорация
|13 824 655
|Судостроение
|41
|Крокус Сити Холл
|13 816 438
|Отдых и развлечение
|42
|Аэропорт Жуковский
|13 175 546
|Аэропорты
|43
|Россельхозбанк
|13 009 187
|Банки и финансы
|44
|Т-Банк
|12 565 665
|Банки и финансы
|45
|Аэропорт Казань
|12 433 029
|Аэропорты
|46
|X5 Group
|11 892 624
|Торговые сети
|47
|Норникель
|11 672 246
|Металлургия и горнодобыча
|48
|Киа Моторс рус.
|11 111 055
|Автопром
|49
|Корпорация МСП
|10 991 357
|Банки и финансы
|50
|Хендэ Мотор СНГ
|10 983 036
|Автопром
Полная версия рейтинга будет представлена на сайте СКАН-Интерфакс.