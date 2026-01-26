В ГД заявили, что проект о риелторской деятельности не будет предусматривать уголовную ответственность

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что уголовная ответственность для риелторов не нужна в проектируемой инициативе для предотвращения распространения "бабушкиных схем" мошенничества с недвижимостью.

"До конца созыва планируем внести законопроект о риелторской деятельности", - сказал Крашенинников журналистам в понедельник.

По его словам, проект предусматривает нормы, связанные с деятельностью, объемом полномочий риелторов и ответственностью, а также организацией деятельности профильного объединения.

Глава комитета считает, что "на данный момент уголовная ответственность в этой сфере не нужна", и это будет отражено в проекте закона.

Сроки внесения инициативы Крашенинников не уточнил, но обратил внимание в разговоре с "Интерфаксом" на то, что "хорошие законы быстро не готовятся".

Востребованность регулирования работы риелторов выросла на фоне распространения так называемых бабушкиных схем, когда сделки с недвижимостью признаются недействительными в связи с тем, что якобы продажа жилья осуществлялась под влиянием мошенников.