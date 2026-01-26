Володин в четверг проведет парламентские слушания по развитию легкой промышленности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В четверг 29 января председатель Госдумы Вячеслав Володин проведет большие парламентские слушания на тему развития отраслей легкой промышленности в РФ, сообщили в пресс-службе палаты российского парламента.

В слушаниях примут участие руководители политических фракций и профильных комитетов Госдумы, представители правительства РФ, региональных органов власти, деловых объединений, научно-исследовательских институтов и предприятий легкой промышленности.

Проведение слушаний "позволит выйти на конкретные законодательные решения для развития текстильной, швейной, обувной, кожевенной и других отраслей легкой промышленности", считает Володин, слова которого процитировали в пресс-службе журналистам.

"Это позволит создавать новые рабочие места и технологии, расширять компетенции, наращивать конкурентоспособность. Обеспечение рынка качественной отечественной продукцией, собственные разработки, в том числе для нужд обороны, - это вопрос технологического суверенитета и безопасность нашей страны", - отметил ранее председатель Думы.

Слушания пройдут в зале пленарных заседаний Государственной Думы.