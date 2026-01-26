"Аэрофлот" отменил более 20 рейсов из Москвы после сбоя в системе бронирования

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил более 20 рейсов из московского Шереметьево после сообщения о сбое в системе бронирования "Леонардо", следует из данных онлайн-табло авиакомпании.

В частности, в статусе отмененных числятся рейсы "Аэрофлота" и его дочерней "России" в Саратов, Волгоград, Калининград, Самару, Сочи, Екатеринбург, несколько в Санкт-Петербург, из зарубежных - в Минск и Ереван. Еще более десяти рейсов из столицы задержаны.

О проблемах с "Леонардо" перевозчик сообщил в своем телеграм-канале в 15:49. До этого времени в течение дня было отменено восемь рейсов из Шереметьево.

В связи со сбоем в "Леонардо" возможны "корректировки расписания путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов по всей маршрутной сети", предупреждала ранее авиакомпания. Пассажиры отмененных рейсов после восстановления системы могут перебронировать билеты на последующие, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета, либо оформить вынужденный возврат стоимости билетов.

"Леонардо" создана компанией "Сирена-Трэвел" совместно с "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех". Системой пользуются более 60 российских перевозчиков, среди иностранных эксплуатантов - "Белавиа". О сбоях в работе системы ранее в понедельник сообщали "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", "Ижавиа", AZUR air и ряд других авиакомпаний.