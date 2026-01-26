Авиакомпании РФ сообщили о сбое в системе бронирования "Леонардо"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глобальный сбой произошел в системе бронирования "Леонардо", сообщил "Аэрофлот" и еще несколько российских авиакомпаний.

"Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты). Возможны корректировки в расписании. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы", - сказано в телеграм-канале "Аэрофлота".

Чуть ранее о сбое в "Леонардо", а также системе регистрации "Астра" и системе продаж "Сирена" (созданы компанией "Сирена-Трэвел" совместно с "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех" - ИФ) в своем телеграм-канале сообщил гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников. В связи с этим возможны неудобства для пассажиров в аэропортах вылетов, предупредил он.

Дочерняя авиакомпания "Аэрофлота" - "Победа" также сообщила об ограничениях в работе из-за проблем с "Леонардо". Система регистрации в аэропортах работает в ручном режиме, отметили в компании. Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение допуслуг и у AZUR air.

Фиксируются сбои в работе сетевой инфраструктуры, проблемы на стороне провайдера - компании "Сирена Трэвел", заявили в пресс-службе "Ростеха". "Создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы совместно с ПАО "Аэрофлот" и другими авиакомпаниями, в этом задействовано большое число разработчиков и специалистов "Сирена-Трэвел", - отметили в корпорации.

В авиакомпании S7, которая пользуется другой российской системой - ОРС, "Интерфаксу" сообщили об отсутствии сбоев: продажа билетов и регистрация пассажиров осуществляются в штатном режиме.