Работа системы бронирования "Леонардо" восстановлена

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Работоспособность системы бронирования "Леонардо", со сбоем в которой столкнулись в понедельник российские авиапредприятия, восстановлена, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера - компании "Сирена Трэвел", - заявили в "Ростехе".

Несколько компаний-эксплуатантов "Леонардо" также сообщили о восстановлении ее работы, среди них - AZUR air, "Внуково" и "Ижавиа". При этом гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников уточнил в своем телеграм-канале, что "еще не до конца разобрались" с системой продаж "Сирена".

Как сообщалось, "Аэрофлот" после уведомления о сбое отменил более 20 рейсов из московского "Шереметьево".

Для анализа произошедшего, "минимизации последствий сбоя для пассажиров" на площадке Росавиации в понедельник пройдет совещание оперативного штаба с участием руководства Минтранса, сообщила пресс-служба транспортного ведомства.