Поиск

Сильный снегопад и метель прогнозируются в регионах центра европейской части РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад прогнозируется в ближайшие дни в регионах центра европейской части России, он начнется в ночь на вторник; сложная погодная ситуация прогнозируется и на юге европейской части России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре Европейской России - и в Ярославской, и в Ивановской, в Московской, в Тверской областях и так далее - везде прогнозируется сильный снег с усилением ветра и метель. Снегопад будет такой заметный, он начнёт уже ночью (в ночь на вторник - ИФ)", - сказал Вильфанд.

Согласно данным Гидрометцентра России, 27 января в Смоленской области ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, во Владимирской области - сильный снег. В Тверской и в Калужской областях сильный снег прогнозируется 27 и 28 января. В период с 27 по 29 января сильный снег прогнозируется в Ярославской и Ивановской областях, а также в Московской области, однако в московском регионе снегопад начнет ослабевать к утру. 28 января в Орловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. 28-29 января снег и мокрый снег прогнозируются в Тульской области.

Сложная погодная обстановка, как уточнил Вильфанд, прогнозируется на юге европейской части России. Связано это с повышением температуры. Так, если в понедельник ночные температуры в регионах Южного и Северо-Кавказского округов опускались до минус 10 - минус 18 градусов, то в ночь на вторник они уже будут от минус 4 до минус 9. В ночь на четверг температура уже будет около нуля. Ожидается, что дневные температуры перейдут через ноль и к четвергу будут уже плюс 3 - плюс 8.

"Такое резкое повышение температуры, и температура близкая к нулевой отметке, приведут к тому, что и днем, и ночью будет непростая погодная ситуация", - отметил Вильфанд.

Так, в Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, сильное налипание мокрого снега и сильный гололёд, сильные гололедно-изморозевые отложения. Аналогичная ситуация будет в Ставрополье.

"Очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сильное налипание мокрого снега и, не просто гололёд, а сильный гололёд. И со вторника ветер в Ставрополье будет усиливаться до 25 м/с", - прогнозирует Вильфанд.

Владимирская область Московская область Смоленская область Тульская область Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Работа системы бронирования "Леонардо" восстановлена

Решение о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями при принятии такого закона будет за Минпросвещения

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

 Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Авиакомпании РФ сообщили о сбое в системе бронирования "Леонардо"

Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

 Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

РЖД возглавили Медиарейтинг ТОП-400 компаний по итогам 2025 года

Кремль не знает об официальной реакции США на инициативу РФ передать $1 млрд в Совет мира

VW не смог обжаловать решение о локальном банкротстве в РФ в апелляционной инстанции

Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать "Домодедово" государству
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });