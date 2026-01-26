Сильный снегопад и метель прогнозируются в регионах центра европейской части РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад прогнозируется в ближайшие дни в регионах центра европейской части России, он начнется в ночь на вторник; сложная погодная ситуация прогнозируется и на юге европейской части России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре Европейской России - и в Ярославской, и в Ивановской, в Московской, в Тверской областях и так далее - везде прогнозируется сильный снег с усилением ветра и метель. Снегопад будет такой заметный, он начнёт уже ночью (в ночь на вторник - ИФ)", - сказал Вильфанд.

Согласно данным Гидрометцентра России, 27 января в Смоленской области ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, во Владимирской области - сильный снег. В Тверской и в Калужской областях сильный снег прогнозируется 27 и 28 января. В период с 27 по 29 января сильный снег прогнозируется в Ярославской и Ивановской областях, а также в Московской области, однако в московском регионе снегопад начнет ослабевать к утру. 28 января в Орловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. 28-29 января снег и мокрый снег прогнозируются в Тульской области.

Сложная погодная обстановка, как уточнил Вильфанд, прогнозируется на юге европейской части России. Связано это с повышением температуры. Так, если в понедельник ночные температуры в регионах Южного и Северо-Кавказского округов опускались до минус 10 - минус 18 градусов, то в ночь на вторник они уже будут от минус 4 до минус 9. В ночь на четверг температура уже будет около нуля. Ожидается, что дневные температуры перейдут через ноль и к четвергу будут уже плюс 3 - плюс 8.

"Такое резкое повышение температуры, и температура близкая к нулевой отметке, приведут к тому, что и днем, и ночью будет непростая погодная ситуация", - отметил Вильфанд.

Так, в Краснодарском крае в ближайшие дни прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, сильное налипание мокрого снега и сильный гололёд, сильные гололедно-изморозевые отложения. Аналогичная ситуация будет в Ставрополье.

"Очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сильное налипание мокрого снега и, не просто гололёд, а сильный гололёд. И со вторника ветер в Ставрополье будет усиливаться до 25 м/с", - прогнозирует Вильфанд.