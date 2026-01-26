Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко обсудил меры по защите региона от попыток атак беспилотников.
Дрозденко отметил, что отдельно хочет обсудить поручения президента о защите Ленинградской области и неба от атак БПЛА.
"Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты", - сказал губернатор. По его словам, принятые меры дают эффект.