Путин отметил важность восстановления старого Выборга

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко продолжить восстановление старого Выборга, отметив, что это единственный подобный город в России.

На встрече с президентом Дрозденко сообщил о работах по восстановлению и развитию Выборга, в том числе о капитальном ремонте центра города, где расположены жилые дома.

"Надо восстанавливать это. Действительно, это единственное, наверное, место в России такое", - сказал Путин.

Он обратил внимание на увеличивающийся туристический поток в Выборге и поинтересовался, есть ли в городе туристический сбор. Дрозденко сообщил, что сбор был введен в прошлом году.