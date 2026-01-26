Житель Белгородской области погиб после атаки беспилотника ВСУ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя после атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекино.

"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал Гладков в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что транспортное средство получило повреждение.

Ранее Гладков сообщал об уничтожении воздушных целей ВСУ в небе над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами.