Мужчина госпитализирован после детонации дрона в Шебекино Белгородской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - После очередной украинской атаки в городе Шебекино в результате детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Затем мужчину доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте атаки повреждена кровля надворной постройки и посечен фасад частного дома, уточнил Гладков.

Ранее он сообщал об уничтожении воздушных целей ВСУ в небе над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами. Также после атаки украинского беспилотника на автомобиль в Шебекино от полученных ранений скончался местный житель.