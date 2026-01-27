Поиск

В РФ отмечается незначительное снижение темпов заболеваемости гриппом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Незначительное снижение темпов заболеваемости гриппом по сравнению с данными прошлой недели отмечается в РФ, за неделю выявлено около 11 тыс. заболевших, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. На 4-й неделе 2026 года зарегистрировано около 11 тыс. случаев заболеваний гриппом, что соответствует уровню середины ноября 2025 года. Отмечается незначительное снижение темпов заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. По-прежнему доминирует штамм А(H3N2)", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, на прошедшей неделе было зарегистрировано более 5,1 тыс. случаев заболеваний COVID-19.

На прошлой неделе сообщалось о выявлении около 15,2 тыс. случаев заболевания гриппом и о более чем 5,4 тыс. заболевших COVID-19.

