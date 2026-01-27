ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО свыше полусотни пунктов управления БПЛА

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили 51 пункт управления беспилотной авиацией украинской армии, сообщили в понедельник представители группировок войск, действующих в зоне проведения специальной военной операции.

"Выявлены и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По данным пресс-центра группировки "Восток", на данном направлении противник потерял за сутки 13 пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что "войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, два терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов".

