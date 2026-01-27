Поиск

Подростка будут судить в Кузбассе за попытку устроить теракт и госизмену

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - 17-летний житель Кемеровской области предстанет перед судом по делу о покушении на теракт на железной дороге, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры во вторник.

Следствие считает, что в мае 2025 года подросток в соцсетях получил незаконное предложение от представителя иностранного государства.

"Несовершеннолетний согласился, используя полученные им координаты, попытался поджечь подвижный состав (тепловоз, электровоз) в районе железнодорожной станции Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акта), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено. Дело рассмотрит 2-й Восточный окружной военный суд.

Кемеровская область подросток суд госизмена
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Запад"

Защита обжаловала арест владельца рухнувшего здания в Новосибирске

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

Энергетики установили все временные опоры ЛЭП на месте аварии под Мурманском

Часть школ Мурманска остается на дистанте из-за перебоев электроснабжения

Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников

 Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников

Что произошло за день: понедельник, 26 января

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Работа системы бронирования "Леонардо" восстановлена

Решение о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями при принятии такого закона будет за Минпросвещения
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8248 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });