Подростка будут судить в Кузбассе за попытку устроить теракт и госизмену

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - 17-летний житель Кемеровской области предстанет перед судом по делу о покушении на теракт на железной дороге, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры во вторник.

Следствие считает, что в мае 2025 года подросток в соцсетях получил незаконное предложение от представителя иностранного государства.

"Несовершеннолетний согласился, используя полученные им координаты, попытался поджечь подвижный состав (тепловоз, электровоз) в районе железнодорожной станции Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акта), ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено. Дело рассмотрит 2-й Восточный окружной военный суд.