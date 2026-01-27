Герасимов заявил, что ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне спецоперации

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские военные в январе увеличили площадь контролируемых территорий в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Войска Объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях. С начала января освобождено 17 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории", - сказал Герасимов в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки войск "Запад".

Российские военные ведут наступление в направлении города Доброполье в Донбассе.

"Продолжаются упорные бои в зоне ответственности группировки войск "Центр". Соединение и воинские части группировки развивают наступление на добропольском направлении. Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое", - сказал Герасимов.

По его словам, подразделения "Южной" группировки войск активно продвигаются на запад в направлении населенного пункта Славянск.

"Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное", - сказал Герасимов.

По его словам, ведутся боевые действия по уничтожению украинских подразделений в Константиновке.

"Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей", - заявил начальник Генштаба.

Герасимов сообщил, что в течение месяца группировка взяла под контроль четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю - Симиновку и Старицу в Харьковской области.

Российские войска развивают наступление в направлении города Запорожье, до окраин города осталось 12-14 км, заявил начальник Генштаба ВС РФ.

"Соединения группировки войск "Днепр" наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра", - сказал он.

"Освобождена Новояковлевка. Всего в течение января группировка войск взяла под контроль четыре населенных пункта", - заявил генерал армии.

Группировка войск "Восток" ведет наступление в восточной части Запорожской области, ее подразделения также создают зону безопасности в Днепропетровской области, заявил Герасимов.

"Группировка войск "Восток" наступает в восточной части Запорожской области и частью сил ведет боевые действия по созданию полосы безопасности на территории Днепропетровской области", - сказал Герасимов.

"В январе под наш контроль перешли четыре населенных пункта", - отметил он.