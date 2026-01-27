Группировка войск "Запад" взяла под контроль поселок Купянск-Узловой

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Купянск-Узловой, ведут зачистку кварталов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Освобожден Купянск-Узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе", - сказал Герасимов в ходе посещения командного пункта одного из объединений группировки войск "Запад".

Он сообщил, что боевые действия ведутся в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. "В целом, в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 человек военнослужащих украинских подразделений", - заявил Герасимов.

По информации начальника Генштаба РФ, группировка войск "Запад" ведет наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности.

"Соединения 6-й армии наступают на запад в общем направлении на Лозовую Первую. Ее подразделения ведут уличные бои в Кутьковке", - сказал он.

Герасимов заявил, что на южном фланге развивается наступление в направлении Ковалевки, а на восточном берегу реки Оскол воинские части 1-й танковой армии ведут уничтожение окруженных подразделений ВСУ.