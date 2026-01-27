ФСБ сообщила о предотвращении поджога на железной дороге в Свердловской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Свердловской области трех человек, которые по заданию украинских спецслужб планировали поджог на железнодорожной инфраструктуре региона.

Задержаны трое россиян 1979, 1981 и 1984 годов рождения, "планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры", сказали во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По адресам их проживания изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ, санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Осуществляется сбор доказательств с целью квалификации их деяний по ст. 275 (государственная измена) УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавили в ФСБ.