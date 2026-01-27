Суд обязал снести незаконно возведенные подвесные мосты на острове Ольхон

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области по иску прокуратуры обязал ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" демонтировать незаконно возведенные подвесные мосты в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия "Городище "Саган-Хушун" на острове Ольхон озера Байкал.

Как сообщает надзорное ведомство региона, прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления его в силу.

В июле 2024 года работники организации, привлеченные "Заповедным Прибайкальем", проводили на земельном участке в границах территории городища "Саган-Хушун" строительные земельные работы, в том числе установку подвесных мостов. Эти работы в нарушение требований федерального законодательства не согласовывались со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, также были проведены в отсутствие предварительных проектных работ, направленных на обеспечение сохранности объекта археологического наследия.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры суд привлек "Заповедное Прибайкалье" к административной ответственности по ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Сообщалось также о возбуждении уголовного дела из-за повреждения городища при установке подвесных мостов.

Городище "Саган-Хушун" расположено на одноименном мысе Ольхона, являющемся памятником природы. Является сакральным местом для местных жителей.

Ольхон - самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, пользуется популярностью у туристов. Входит в состав Прибайкальского национального парка.