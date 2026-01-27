ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Новояковлевка в Запорожской области и поселок Купянск-Узловой в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

Новояковлевку освободили подразделения группировки войск "Днепр", говорится в сообщении министерства.

По его данным, в результате активных наступательных действий подразделений группировки "Запад" установлен контроль над поселком городского типа Купянск-Узловой.

Согласно сообщению военного ведомства, за сутки подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину украинской обороны. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южной" - улучшили положение по переднему краю.

Группировкой "Днепр" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районах Магдалиновки в Запорожской области и Садового в Херсонской. "Уничтожены до 40 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад горючего", - сказано в сообщении Минобороны.

Группировка "Запад", по данным министерства, нанесла удары по живой силе и технике десяти украинских бригад в районах Ковшаровки, Нечволодовки, Новоосиново, Сеньково в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР. Потери армии Украины за сутки составили более 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция и три склада боеприпасов.

Группировка "Восток" поразила формирования четырех бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки в Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Горького, Зализничного и Риздвянки в Запорожской. "Противник потерял более 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль", - сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, группировка "Центр" ударила по живой силе и технике 13 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Белицкого, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецкого в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области. Потери украинских сил за сутки на этих участках составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция.

Как сообщили в Минобороны, "Южная" группировка нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Дружковки, Константиновки, Краматорска, Новодмитровки, Резниковки и Славянска в ДНР. В течение суток украинская армия потеряли в зоне ответственности группировки до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ржаное, Садки, Сосновка и Хотень Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Зыбино, Пролетарское и Чугуновка", - говорится в сообщении министерства обороны.

Военные заявили, что за сутки в зоне действий группировки армия Украины потеряла свыше 170 военнослужащих, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.