Принят закон о механизме оценки эффективности налоговых льгот для резидентов префрежимов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит механизм оценки эффективности налоговых льгот для новых резидентов ряда преференциальных режимов, они смогут сохранять льготы только при выполнении инвестиционных обязательств и отсутствии нарушений в предоставлении отчетности.

Документ (№960752-8) был внесен в парламент летом 2025 года.

В рамках первого чтения законопроект предусматривал введение с 1 января 2026 года механизма оценки эффективности налоговых льгот для новых резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ), Арктической зоны РФ, а также особых экономических зон (ОЭЗ). В части ОЭЗ речь шла как о созданных по федеральному закону "Об особых экономических зонах", так и трех ОЭЗ с особым статусом - Магаданская, Калининградская и Крымская.

Предполагалось, что резиденты смогут сохранять льготы только при выполнении инвестиционных обязательств и отсутствии нарушений в предоставлении отчетности. Вводилась формула "ТВмакс" - показатель предельного объема полученных льгот. Он сравнивается с реальными инвестициями и затратами на НИОКР. Если инвестиций больше или они равны объему предоставленных преференций, то льготы сохраняются. Если инвестиций меньше, то льготы не применяются в текущем году.

Переходный период, в течение которого можно было применять льготы без подтверждения выполнения обязательств, составлял два года. Из-под механизма оценки эффективности полностью выводились налогоплательщики Арктической зоны РФ, уплачивающие НДПИ. Региональным властям предоставлялось право самостоятельно изменять требуемое соотношение инвестиций к льготам без ограничений. Срок для принятия региональных законов был установлен на 1 декабря 2026 года.

Во втором чтении правительство внесло в законопроект ряд изменений.

Дата вступления в силу для новых резидентов перенесена с 1 января на 1 апреля 2026 года. Соответственно, резиденты, получившие статус до 1 апреля 2026 г., продолжат применять льготы по прежним правилам без оценки эффективности.

Переходный период увеличен с двух до трех лет. Т.е. компании, получившие статус резидента, первые три года смогут пользоваться пониженными налоговыми ставками и тарифами страховых взносов без необходимости доказывать, что их инвестиции превышают или равны полученным льготам.

Действие закона распространено на международные территории опережающего развития (МТОР). Для них введен отдельный расчет показателя "ТВмакс МТОР", который определяется как сумма величин налоговых льгот по налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и земельному налогу.

Из текста законопроекта полностью исключена особая экономическая зона в Магаданской области. В первом чтении для нее был предусмотрен расчет показателя "ТВмакс ОЭЗ Магадан" с учетом льгот по налогу на прибыль, НДПИ, налогу на имущество и земельному налогу. Теперь резиденты Магаданской ОЭЗ не подпадают под действие механизма оценки эффективности льгот. Ранее сообщалось, что АФК "Система" планирует строительство дата-центра в Магаданской области мощностью 150 МВт, что соответствует уровню крупнейших дата-центров мирового класса. Соглашение об обеспечении ЦОДа электроэнергией было подписано между "РусГидро", АФК "Система" и правительством Магаданской области в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2025) 16 октября 2025 г.

Для резидентов Арктической зоны, уплачивающих НДПИ, введен альтернативный механизм контроля. Их по-прежнему не проверяют по показателю "ТВмакс", однако если новый резидент не выполняет базовые требования - не представляет бухгалтерскую отчетность более двух раз за три года либо не выполняет обязательства по инвестиционному соглашению - он теряет право на налоговый вычет по НДПИ на следующий год. Соответствующая норма добавлена в статью 343.6 НК РФ (налоговый вычет по НДПИ для резидентов Арктической зоны). Речь идет о добыче металлических руд (черные, цветные и редкие металлы, включая драгоценные), горно-химического сырья (апатиты, фосфориты, калийные соли и др.), неметаллического сырья, драгоценных камней и других твердых полезных ископаемых. Новая норма не распространяется на добычу нефти, газа, газового конденсата, угля и кондиционных руд олова.

Смягчены требования к предоставлению бухгалтерской отчетности: порог для лишения льгот повышен с двух привлечений к административной ответственности за два года до "более двух раз" за три года.

Уточнен перечень расходов, учитываемых при расчете капитальных вложений.

Законом субъекта РФ может быть установлено право на ежегодную индексацию объема капитальных вложений на индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал.

Регионы по-прежнему могут самостоятельно изменять требуемое соотношение инвестиций к льготам. Однако правительство РФ получило право устанавливать дополнительные условия для случаев, когда регионы решают, что резиденту достаточно инвестировать меньше, чем он получает льгот.

Конкретизировано, что перечень показателей для оценки выполнения обязательств по инвестсоглашению должен обязательно включать количество рабочих мест и размер капитальных вложений. Срок предоставления информации о выполнении обязательств перенесен с 1 июня на 15 мая. Срок для принятия региональных законов, устанавливающих перечень обязательных показателей и допустимые отклонения от них, перенесен с 1 декабря 2026 г. на 1 декабря 2027 г.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2026 г.