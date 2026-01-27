Поиск

Законопроект о дисквалификации чиновников за невыполнение решений ФАС принят в I чтении

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о дисквалификации должностных лиц на срок до трех лет за неоднократное невыполнение решения ФАС.

Законопроектом (1081976-8) предлагается за неоднократное - три раза и более в течение года - невыполнение должностным лицом исполнительного органа субъекта РФ в области госрегулирования цен (тарифов) в установленный срок законного предписания или решения ФАС России установить безальтернативное наказание в виде дисквалификации на срок до трех лет. Рассматривать такие дела будут судьи районных судов.

Предлагаемые меры позволят установить дополнительную защиту прав граждан - потребителей товаров и услуг, цены на которые регулирует государство, сказал, комментируя законопроект журналистам, первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

"Необходимость принятия такого закона давно назрела: количество случаев неисполнения решений ФАС в ряде регионов год от года растет, и, как показала практика, административных штрафов для предупреждения таких преступлений явно недостаточно", - считает депутат.

Он отметил, что, например, в Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Тверской, Ульяновской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия - Алания руководители органов регулирования с 2022 по 2024 годы привлекались к административной ответственности пять и более раз.

Наказание в виде дисквалификации в настоящее время отнесено КоАП к исключительным полномочиям судебных органов и, по сути, почти не назначается, добавил Игошин.

