Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге во вторник возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском Пятачке.

Невский Пятачок - условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта в 1941-1942 и 1942-1943 годах в ходе битвы за Ленинград. Невский Пятачок стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

Памятник "Рубежный камень" был открыт 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тыс. героев, отдавших свои жизни за спасение города на Неве. Он входит в состав комплекса мемориальных сооружений "Зеленый пояс Славы" на рубежах битвы за Ленинград.