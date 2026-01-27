Путин во вторник примет участия в памятных мероприятиях в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге во вторник примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Рубежный камень" на Невском Пятачке.

Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта в 1941-1942 и 1942-1943 годах в ходе битвы за Ленинград.

Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

Памятник "Рубежный камень" был открыт 12 сентября 1972 года в память о более чем 60 тыс. героев, отдавших свои жизни за спасение города на Неве. Он входит в состав комплекса мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград "Зеленый пояс Славы".

Кроме того, также во вторник Путин примет участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище.

Пискаревское кладбище - мемориал, посвященный памяти жертв Великой Отечественной войны.

Комплекс был возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.

Ежегодно в памятные даты (27 января, 8 мая, 22 июня и 8 сентября) здесь проходят церемонии возложения венков и цветов к этому монументу.

Президент РФ - коренной петербуржец - традиционно принимает участие в церемониях.

В братских могилах на Пискаревском кладбище покоятся 420 тыс. жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тыс. воинов - защитников Ленинграда. Есть на мемориале и около 6 тыс. индивидуальных воинских захоронений.