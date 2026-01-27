Аэропорты Краснодара и Геленджика ограничили работу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара ("Пашковский") и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Согласно действующему извещению (NOTAM), аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 по Москве, уточнили в Росавиации.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.