Аэропорт Краснодара возобновил работиу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщает пресс-служба Росавиации.

"Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Ограничения были введены в 19:28 мск.