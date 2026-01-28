На Кубани в результате атаки БПЛА повреждены четыре частных дома

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотников повреждены четыре частных дома, сообщил оперштаб региона.



По данным оперативных служб, два инцидента произошли в хуторе Свободный, где в результате удара были выбиты стекла в окнах жилых домов. Еще два случая зафиксированы в станице Северской: в одном из домов повреждены кровля, потолок и пол, в другом - выбиты стекла.



"Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы", - отмечается в сообщении.

Ранее в ночь на среду Росавиация ввела дополнительные ограничения в аэропорту Краснодара.