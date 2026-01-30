Поиск

Одной из задач "пилота" в высшем образовании назвали объединение дублирующих программ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Объединение дублирующих образовательных программ по углубленным группам специальностей является одной из задач в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В рамках этого пилота нам с вами первую задачу надо решить - объединить дублирующие образовательные программы. У нас по всем углубленным группам специальностей программы дублируют друг друга. На один бакалавриат новый - два-три старых или вновь открытых специалитета", - сказал Фальков на пленарном заседании в рамках форума "Производительность труда в университетах России" в Тюмени в пятницу.

Он сообщил, что рынок труда не чувствует такие тонкие различия между специальностями.

"Зачем наряду с бакалавриатом по юриспруденции необходимы такие специальности, как "правовое обеспечение национальной безопасности" или "прокурорская судебная деятельность", которые, когда мы сверили учебные планы, совпадают на 75-80%, никто не объяснит", - отметил министр.

По его словам, также есть смысл обратить внимание на соотношение контактной и неконтактной работы в образовании.

"Мы с вами живем в совершенно новом мире. Коронавирус изменил представление об очном образовании принципиально. (...) А где граница между очным и заочным образованием? Если в целом ряде ведущих университетов блестяще реализуются как минимум магистерские программы в дистанционном формате, в удалённом формате, это очная форма или заочная?" - привел пример Фальков.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в него вошли еще 11 российских вузов, в том числе УрФУ и ТюмГУ. Изначально в проекте с 2023 года участвовали шесть университетов.

Новая система подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения: базовое высшее - 4-6 лет, магистратура и ординатура - 1-3 года, аспирантура остается как уровень профессионального образования.

