Комитет Госдумы поддержал законопроекты о системе медосвидетельствования мигрантов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроекты о совершенствовании в РФ системы медицинского освидетельствования иностранных граждан, об ответственности за уклонение от прохождения медосмотра и подделку медицинских документов.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что правительством России законопроект поддерживается.

"Министерство здравоохранения в данном случае тоже законопроект поддерживает, полагает, что необходимые возможности для его реализации имеются", - сообщил он.

"Законопроект систематизирует те нормы, которые в законодательстве имеются. Есть полномочия по изданию подзаконных нормативных актов, которые также должным образом министерством будут реализованы", - отметил Салагай.

Внесенными инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в РФ на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России.

При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего.

Депутаты также предложили установить штрафы за уклонение иностранными гражданами от прохождения медосвидетельствования (с возможностью их выдворения по решению суда) или за нарушение порядка его проведения.

Поправками в УК РФ предлагается введение повышенной ответственности за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого и влекущего наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.

