Tenet хочет занять не менее 10% российского авторынка

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Автомобильный бренд Tenet планирует занять не менее 10% российского авторынка, который в 2026 году прогнозирует на уровне 1,4 млн штук сообщил операционный директор Tenet Илья Перминов. Производство кроссоверов с августа 2025 года локализовано на калужской площадке "АГР Холдинга", бывшем заводе Volkswagen.

"В 2026 году мы сосредоточимся на дальнейшем масштабировании бизнеса. Наша стратегическая цель - обеспечить долю рынка более 10% и закрепить место Tenet среди топ-3 лидеров рынка. Мы планируем расширение модельного ряда за счёт запуска новых моделей и модификаций, а также продолжим укрепление дилерской сети, сохраняя фокус на качестве обслуживания и формировании лояльности клиентов", - сказал Перминов на первой годовой пресс-конференции бренда.

По его словам, объем российского авторынка по итогам года в компании прогнозируют на уровне 1,4 млн автомобилей. Таким образом, озвученные компанией планы предполагают рост продаж бренда в этом году на низкой базе более чем вчетверо при продолжении локального выпуска автомобилей на калужской площадке. Продажи Tenet в сентябре-декабре 2025 года - то есть после запуска в августе локальной сборки по полному циклу - составили почти 33,5 тысяч штук, из которых 4,9 тысячи штук были реализованы корпоративным клиентам.

Производство Tenet организовано на конвейере автозавода "АГР Холдинг" в Калуге в партнерстве с китайской Defetoo. С августа прошлого года там налажен выпуск трех моделей кроссоверов Tenet - T7, компактного T4 и семиместного T8. Машины изготавливаются по полному циклу - включая сварку, окраску и сборку с многоступенчатым контролем качества. Сообщалось, что кроссоверы Tenet являются лицензионными копиями моделей китайской Chery. В частности, Tenet T7 по характеристикам идентичен Chery Tiggo 7L, Tenet T4 - Chery Tiggo 4, Tenet T8 - Chery Tiggo 8 Plus.

В первой половине 2026 года планируется также запуск производства Tenet T9, прототипом которого, по информации профильных СМИ, станет Chery Tiggo 9.

Дилерская сеть Tenet на начало года насчитывала 211 центров продаж и сервисного обслуживания в более чем 95 городах РФ. Помимо дилерских центров, в инфраструктуру бренда входят десять сервисных партнеров и 45 онлайн-дилеров.

