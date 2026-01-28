Песков отметил невыгодность для Европы запрета импорта российского газа

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Европа, планируя с 2027 года запретить импорт газа из России, сама обрекает себя на зависимость от небольшого количества источников этого энергоносителя, в первую очередь США, которые продают газ задорого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это их проблема, они же все время говорили о диверсификации поставок газа, и сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации, то есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа, который участвует в конкурентной мировой среде по поставкам энергоресурсов. И обрекают себя на зависимость от небольшого количества источников газа, в первую очередь Соединенных Штатов", - сказал Песков, комментируя планы Европы прекратить закупать с 2027 года российский газ.

А США, заметил он, "продают газ задорого".

"Соответственно, если вы много денег платите за газ, то мало денег остается в виде прибыли для вашей промышленности", - сказал Песков.