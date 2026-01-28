Поиск

Песков отметил невыгодность для Европы запрета импорта российского газа

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Европа, планируя с 2027 года запретить импорт газа из России, сама обрекает себя на зависимость от небольшого количества источников этого энергоносителя, в первую очередь США, которые продают газ задорого, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это их проблема, они же все время говорили о диверсификации поставок газа, и сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации, то есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа, который участвует в конкурентной мировой среде по поставкам энергоресурсов. И обрекают себя на зависимость от небольшого количества источников газа, в первую очередь Соединенных Штатов", - сказал Песков, комментируя планы Европы прекратить закупать с 2027 года российский газ.

А США, заметил он, "продают газ задорого".

"Соответственно, если вы много денег платите за газ, то мало денег остается в виде прибыли для вашей промышленности", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля

 Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля

Переговоры президентов России и Сирии начались в Кремле

Имущество экс-замглавы Росавтодора на сумму 220 млн руб. обращено в доход РФ

РКН заблокировал "зеркало" сайта об аниме "Шикимори" из-за ЛГБТ-контента

В Калуге на автозаводе Tenet площадь пожара увеличилась

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Два российских моряка с танкера "Маринера" освобождены и направляются в РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });