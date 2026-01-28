В Евросоюзе обеспокоены нарастающей зависимостью от газа из США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Евросоюз все больше обеспокоен ростом зависимости от американского СПГ, особенно после угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, заявил журналистам еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Об этом сообщает Bloomberg.

"Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы - растет обеспокоенность", - сказал он.

По его словам, последние события стали "тревожным сигналом" для ЕС, который теперь зависит от США более чем на половину своих поставок СПГ. Евросоюз активно рассматривает возможность увеличения поставок из Канады, Катара и стран Северной Африки.

"Мы ведем переговоры со странами по всему миру, которые могут поставлять нам СПГ", - сообщил Йоргенсен. Он заявил, что в ближайшие недели встретится с потенциальными поставщиками СПГ.

Заявленное намерение Трампа захватить автономную территорию Дании - Гренландию и его угрозы странам, которые пытаются помешать этим планам, заставили Европу пересмотреть свои связи с США в ряде секторов, включая оборону и энергетику, пишет агентство.

Bloomberg напоминает, что торговое соглашение прошлого года включало обязательство ЕС закупить американской энергии на сумму $750 млрд. Евросоюз диверсифицирует свои источники энергии, отказываясь от российских поставок. ЕС по-прежнему получает около 15% своих поставок СПГ из России, но недавно достиг соглашения о поэтапном прекращении этого импорта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 28 января, что Европа, планирующая с 2027 года запретить импорт газа из России, сама обрекает себя на зависимость от небольшого количества источников этого энергоносителя, в первую очередь США, которые продают газ по дорогой цене.

"Это их проблема, они же все время говорили о диверсификации поставок газа, и сейчас они фактически сами себя ограничивают в этой диверсификации, то есть они отказываются от наиболее конкурентоспособного российского трубного газа или сжиженного газа, который участвует в конкурентной мировой среде по поставкам энергоресурсов", - сказал Песков, комментируя планы ЕС по отказу от российского газа.