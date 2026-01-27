Словакия и Венгрия оспорят в суде план, предусматривающий отказ ЕС от газа РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Словакия подаст иск в Суд Европейского союза против плана RePowerEU, предусматривающего запрет на импорт в ЕС российского природного газа с ноября 2027 года, заявил во вторник премьер-министр страны Роберт Фицо, назвав этот план опасным идеологическим решением.

"Мы будем требовать, чтобы этот план был признан противоречащим основополагающим принципам ЕС", - приводят слова Фицо словацкие СМИ.

По их данным, аналогичный иск намерена подать и Венгрия. Фицо отметил, что совместный иск подать невозможно, поэтому каждая страна подаст иск отдельно.

"Но мы будем действовать скоординировано, аргументируя и обосновывая эти иски. Интенсивный обмен информацией уже идёт", - добавил словацкий премьер.

Согласно плану RePowerEU, поставки российского трубопроводного газа в ЕС, в том числе и по долгосрочным контрактам, должны прекратиться не позднее ноября следующего года. По словам Фицо, неясно, будут ли затем крупные государства учитывать потребности небольших стран в случае дефицита на рынках.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа - трубопроводного и СПГ - с 2027 года.