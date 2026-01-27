ЕК предложит до конца года запрет на российскую нефть

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запрет на импорт в ЕС нефти из РФ к концу года, сроки прекращения поставок топлива для ядерной энергетики не определены, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"До конца этого года мы предложим запрет на нефть. А что касается ядерной энергетики, продуктов для ядерной энергетики, как мы уже говорили, это задача, связанная с более сложной подготовкой, но подготовка идет", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Я не могу назвать сроки, но надеюсь, что мы сможем сделать наше предложение, как только это будет возможно", - добавила Итконен.

Она также отметила, что в ЕС желают довести до поставленной цели политику плана RePowerEU по полному отказу от всех российских источников энергии на европейском рынке, в том числе от нефти и ядерных энергоносителей.