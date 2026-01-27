Поиск

В ЕК заявили, что готовы к суду с Венгрией и Словакией по плану REPowerEU

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия приветствует утверждение регламента Евросоюза по полному запрету импорта российского газа и готова защищать в суде этот законодательный акт, заявила пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"По примеру других законодательных текстов план REPowerEU может быть поставлен под вопрос государствами-членами через суд, и, конечно, мы рассчитываем защищать позицию комиссии (в Суде ЕС - ИФ) в Люксембурге", - сказала она на брифинге.

Так она ответила на вопрос о намерении Венгрии и Словакии обратиться в Суд Евросоюза в связи с принятием 26 января регламента по полному запрету поставок газа из России и о том, будет ли ЕК защищаться и не отодвинет ли сроки вступления в силу новых правил судебное разбирательство, которое может затянуться.

"Что касается спекуляций о судьбе этого текста и того, что произойдет, я предпочитаю не высказываться", - ответила Итконен.

Принятие запрета на поставки в ЕС газа из России она назвала историческим моментом для Евросоюза и "последним этапом для прекращения, наконец, импорта российского газа в Европу". "Мы также хотим постепенно устранить российскую нефть", - добавила представитель ЕК. По ее словам, сейчас приоритет ЕК заключается в том, чтобы ЕС мог "приблизиться к цели, которую мы уже давно преследуем". При этом она указала на то, что "огромное большинство государств-членов присоединилось к позиции комиссии".

При этом Итконен признала "особую ситуацию", в которой находятся Венгрия и Словакия. "В дальнейшем мы посмотрим, какова будет юридическая точка зрения, какие этапы придется преодолеть в нужный момент. Но мы, конечно, не прекратим сотрудничать с Венгрией и Словакией, и мы продолжим поддерживать их усилия по диверсификации энергетических источников, как мы и делали это до сих пор для всех государств-членов", - заключила представитель ЕК.

Совет ЕС утвердил 26 января правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. "Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - говорилось в коммюнике.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт намерен предпринять юридические действия в Суде Евросоюза в связи с этим решением. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 27 января, что Братислава также подаст иск в Суд ЕС против плана RePowerEU, предусматривающего запрет на импорт в ЕС российского природного газа.

Венгрия REPowerEU Евросоюз Люксембург Словакия Анна-Кайса Итконен Еврокомиссия
