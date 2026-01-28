К берегам Ирана движется армада кораблей США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, однако подчеркнул, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном.

"Прямо сейчас к Ирану благополучно движется прекрасная армада, посмотрим", - сказал Трамп на мероприятии в Айове.

Американский лидер при этом вновь подчеркнул, что рассчитывает на то, что Тегеран заключит с Вашингтоном сделку.

"Я надеюсь, они пойдут на сделку", - заявил он.

Ранее во вторник сообщалось, что, согласно данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в понедельник в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, расположился в Аравийском море у побережья Омана.

Между тем, как сообщал телеканал Fox News, ссылаясь на информированный источник, авианосная ударная группа ВМС США в настоящее время пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности.

Ранее Трамп в интервью порталу Axios сообщил, что Тегеран выражает заинтересованность в дипломатическом урегулировании споров с США. При этом он подчеркнул, что стянул к Ирану значительные силы.

В то же время Axios со ссылкой на источники отмечает, что Трамп пока не решил, следует ли ему наносить удары по Ирану. В сообщении указывается, что на этой неделе у президента США намечены консультации по этому вопросу.