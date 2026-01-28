Госсекретарь США не исключил превентивного удара по Ирану

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не исключают, что могут нанести превентивные удары по Ирану, заявил в комитете Сената по иностранным делам госсекретарь США Марко Рубио.

"США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки по американским силам", - сказал он.

По его словам, в настоящее время в регионе "находятся 30-40 тысяч американских военнослужащих на восьми или девяти объектах". "Они находятся в пределах досягаемости иранских беспилотных средств и тактических ракет. Наша задача - поддерживать достаточную оборонную мощь, чтобы защитить персонал и выполнить обязательства перед партнерами", - подчеркнул глава Госдепартамента.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по его ядерной программе.

"Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке - никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение! - написал он Truth Social. - Следующая наша атака будет намного хуже. Не допустите, чтобы это произошло вновь".

Днем ранее Трамп заявил, что армада американских кораблей движется к Ирану, но добавил, что Вашингтон надеется в итоге достичь договоренности с Тегераном.

26 января сообщалось, что, по данным авиационного ресурса Flightradar24, американский авианосец USS Abraham Lincoln, вошедший в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) вместе с кораблями боевого охранения, расположился в Аравийском море у побережья Омана.

Как сообщал Fox News, со ссылкой на источник, авианосная ударная группа ВМС США пока не может наносить удары по Ирану, ей потребуется несколько дней для достижения полной оперативной боеготовности.

22 июня 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе.