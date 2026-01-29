Володин сообщил о сокращении на 25% числа детей мигрантов в РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Число детей мигрантов в РФ сократилось на 25% в 2026 году в результате принятых законов в сфере совершенствования миграционной политики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На 25% меньше. Такие данные по количеству детей мигрантов приводит МВД, сравнивая показатели начала 2026 года и аналогичного периода 2025 года. Это результат системной работы по совершенствованию миграционной политики и законодательства", - написал Володин в своем канале в Мах.

Он отметил, что вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов: "норма позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учета, а также будет способствовать установлению места фактического пребывания".

В сообщении председателя Госдумы говорится, что "ранее во исполнение закона профильные министерства утвердили порядок, регламентирующий передачу информации между ведомствами, а именно: о постановке на миграционный учёт и снятии с него; о подаче заявления на зачисление в школу или колледж; о результатах тестирования на знание русского языка; о факте зачисления или отчисления учащегося".

"Помимо контроля за детьми мигрантов это дает возможность принимать решения о нежелательности проживания в нашей стране их родителей, допускающих грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания в России ребенка и возможности получения им образования. Вступивший в силу закон - очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере", - заключил Володин.