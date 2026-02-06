Законопроект об ответственности иностранцев за отказ от медосвидетельствования одобрен к I чтению

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении административной ответственности за отказ или уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от медицинского освидетельствования.

Согласно законопроекту (№1120750-8) за совершение данного правонарушения будет предусмотрен штраф в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей с возможным выдворением за пределы РФ. При этом в случае неуплаты штрафа в установленный срок будет назначаться штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа и выдворение за пределы страны.

Законопроектом также предлагается установить административную ответственность за нарушение установленного Порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан или лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в виде наложения административного штрафа до 1 млн рублей либо административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

При этом в случае совершения такого административного правонарушения в отношении двух или более иностранных граждан или лиц без гражданства, ответственность наступает за правонарушение в отношении каждого иностранного гражданина в отдельности.

Законопроект внесен большой группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране", - отметил ранее председатель Госдумы.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая ранее, представляя инициативу, отметила, что она призвана "сделать невыгодным злоупотребления и повысить контроль внутри организаций за процедурами медицинского освидетельствования".