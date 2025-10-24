В пяти регионах юга России более 50% детей мигрантов не сдали тест по русскому

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов тестирование на знание русского языка для приема в школы прошли более 1,3 тысячи детей мигрантов, успешно справились с заданием около 54% тестируемых, сообщают органы власти регионов ЮФО и СКФО.

Наибольшее число прошедших тестирование, как и два месяца назад, было зарегистрировано в Краснодарском крае. В министерстве образования и науки региона "Интерфаксу" сообщили, что всего к тесту был допущен 451 человек, при этом 278 детей выполнили задания успешно и зачислены в школы региона. Из 173 детей, проваливших тест, возможностью обучения по программам обучения русскому языку для иностранных граждан воспользовались 10.

Самый низкий процент успешной сдачи тестирования отмечается в Кабардино-Балкарии, где из 24 человек задания успешно смог выполнить только один, который уже зачислен в общеобразовательную организацию.

Больше половины тестируемых (почти 55%) не справились с заданиями в Волгоградской области, сообщили в комитете образования и науки региона.

"Успешно справились с заданиями 67 из 149 человек, подавших заявления на прохождение процедуры. Среди них - претенденты на учебу с 1 по 11 класс. Наибольшее количество - первоклассники", - сказал собеседник агентства.

Менее 40% детей справились с тестированием в Дагестане. По данным республиканского министерства образования, после успешного тестирования обучение в школах начал 21 ребенок, еще 35 задание выполнить не смогли и смогут пройти повторное тестирование только через 3 месяца.

В Карачаево-Черкеской республике с тестированием справились 27% детей мигрантов. По словам министра образования и науки Карачаево-Черкеской республики Инны Кравченко, после успешного выполнения заданий по русскому языку в школах региона начали обучение 8 человек. Не справился с тестированием 21 ребенок.

"Всем было предложено пройти дополнительное обучение на знание русского языка. Восемь из них проходят дополнительное обучение в школах, а родители 13 детей приняли решение самостоятельно обучать своих детей, в том числе с привлечением репетиторов", - добавила Кравченко.

По данным Минобразования Ставропольского края, с 1 апреля тестирование в регионе прошли 177 человек, но успешно справиться с заданиями смогли менее половины.

"Количество детей, успешно прошедших тестирование, составляет 85 человек. Остальные 92 иностранных гражданина и лица без гражданства тестирование не прошли. В соответствии с федеральным законодательством их родителям предложено организовать дополнительное обучение детей русскому языку", - сообщил представитель министерства агентству.

В Астраханской области с тестированием справилась ровно половина детей. Всего заявку подавали родители 42 детей. Большинство из тех, кто успешно выполнил задания, были зачислены в первый класс, 1 человек - в пятый класс и двое - в шестой.

Процент успешно прошедших тестирование по русскому языку детей мигрантов составил почти 63%.

"С 1 апреля 2025 года 240 детей иностранных граждан участвовали в тестировании на знание русского языка. 151 человек прошел тестирование успешно и зачислен на обучение в общеобразовательные организации, из них 2 ребенка проходили тестирование повторно", - сказал собеседник агентства.

В Адыгее более половины детей выполнили задание. "С 1 апреля успешно прошли тестирование и зачислены в общеобразовательные организации республики 25 детей иностранных граждан. Не прошли тестирование 23 ребенка, из них четверо проходят курсы по изучению русского языка", - сказали "Интерфаксу" в Министерстве образования и науки республики.

По данным Минобразования Северной Осетии, с тестированием справились 15 из 18 детей. Они уже зачислены в школы и проходят обучение. Самые старшие учатся в 8 классе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства образования и науки Ингушетии, 11 детей мигрантов начали обучение в школах республики после успешного прохождения тестирования на знание русского языка. Все они справились с испытанием.

В Крыму заявления подали более 90 детей, но непосредственно к тестированию за счет полного комплекта документов были допущены 63 человека, из которых 40 успешно справились с заданиями и зачислены в школы.

В Севастополе, по информации Департамента образования и науки города, тестирование прошли 23 ребенка и 20 справились с заданиями. Самые старшие дети были зачислены в 10 класс.

На начало сентября, тестирование прошли 570 детей, более 60% из них выполнили задание успешно.