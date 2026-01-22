В суде раскрыли причины приостановки работы роддома в Новокузнецке

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Новокузнецке суд приостановил работу роддома № 1 на 90 дней, поскольку, как показала проверка, там не проводились в должной мере санитарно-противоэпидемические мероприятия, сообщили "Интерфаксу" в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

"Покрытия стен и полов помещений, процедурная имеют дефекты и повреждения. Операционный блок, покрытие потолка в душевой комнате отделения патологии беременных на первом этаже имеют признаки поражения грибком", - сказал собеседник агентства.

Проверка выявила также ряд других нарушений: в комнате общеклинических анализов на втором этаже отсутствовал шкаф для хранение уборочного инвентаря; нарушены требования к внутренней отделке помещений.

"Параметры микроклимата в акушерском стационаре не соответствовали требованиям, вентиляционная система находится в нерабочем состоянии, разрушено оборудование, позволяющее включить вентиляцию", - сказали в пресс-центре.

В новогодние праздники в роддоме умерли девять младенцев. По факту расследуется уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Главврач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 Виталий Херасков помещен под домашний арест. И.о. заведующего отделением реанимации роддома Алексей Эмих оставлен на свободе под запрет определенных действий.

Решение об остановке работы роддома на 90 суток суд принял 19 января.