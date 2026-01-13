Поиск

Минздрав Кузбасса сообщил о внутриутробной инфекции у новорожденных в Новокузнецке

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минздрав Кемеровской области сообщил, что у младенцев, которые недавно умерли в роддоме № 1 Новокузнецка, была тяжелая внутриутробная инфекция.

По данным ведомства, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в отделении реанимации роддома проходили лечение 32 ребенка.

"17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них - недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе 1 ребенок с наличием первичного иммунодефицита", - говорится в сообщении.

Всем новорожденным была оказана медицинская помощь в соответствии с клиническими рекомендациями, добавил Минздрав.

"К сожалению, 9 детей не выжили. 4 ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. 4 ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского", - сказано в сообщении.

Всего с 1 декабря по 11 января в родильном доме было принято 234 родов.

В управлении СК по Кузбассу сообщили, что по факту гибели девяти младенцев в роддоме № 1 возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти о неосторожности и о халатности. Дело возбудили после доследственной проверки по следам публикации в СМИ. Свои проверки проводят областные прокуратура и Минздрав, а также Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

На время проверок отстранен от должности главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталий Херасков.

Роддом сообщил, что перестал принимать пациенток на госпитализвацию из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Новокузнецк Минздрав Кузбасс Кемеровская область
