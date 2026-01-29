Облсуд подтвердил законность изъятия 63 квартир по иску к бывшим владельцам "Макфы"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда, который по иску Генпрокуратуры решил передать государству 63 квартир ответчиков по делу о взыскании 19,7 млрд рублей с Михаила Юревича (бывший основной собственник "Макфы"), Вадима Белоусова (участвовал в управлении "Макфой") и их родственников.

"Решение (Центрального районного суда - ИФ) оставлено без изменения", - говорится в карточке дела на сайте облсуда.

Суд вынес решение 28 января.

Адвокат Игорь Трунов (представляет интересы семьи Юревичей в процессе) в своем-телеграм канале также подтвердил, что суд отклонил апелляционные жалобы ответчиков, просивших отменить решение о передаче их квартир для нужд Минобороны.

В октябре 2025 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры об изъятии 63 квартир в Москве, Петербурге и других городах, принадлежащих семьям Юревичей, Белоусова и аффилированных с ними лиц, работавших в холдинге "Макфа". В частности, прокуратура попросила суд изменить способ исполнения решения от 23 января 2025 года, заменив "предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений".

По данным суда, у ответчиков после принятых судебными приставами мер принудительного исполнения сохранялась задолженность перед государством на 18,9 млрд рублей. Суд также сообщал, что из Министерства обороны поступило обращение о передаче квартир для нужд Вооруженных сил для дальнейшего предоставления их военнослужащим.

В январе 2025 года Центральный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшим владельцам "Макфы" и аффилированным с ними лицам о взыскании солидарно 19,7 млрд рублей в пользу государства, а также доли в уставном капитале ООО "Мишкинский продукт".

В мае 2024 года был удовлетворен иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.