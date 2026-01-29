Аномальные морозы прогнозируются в регионах европейской части России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 10 и более градусов прогнозируется в регионах европейской части России в ближайшие дни, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно распространенной экстренной информации, в период с 30 января по 4 февраля аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже нормы прогнозируется в Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях. Аномально холодная погода с температурой также ниже нормы на 7-12 градусов будет в Москве и Московской области, а также в Ярославской и Костромской областях в период с 30 января по 3 февраля.

До 3 февраля аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 и более градусов прогнозируется в Ленинградской, Псковской и Новгородской, Калининградской областях и в республике Карелия.

В период с 31 января по 5 февраля аномально холодная погода с температурой на 7-14 градусов ниже нормы прогнозируется в Нижегородской области.

До 2 февраля в Архангельской и Вологодской областях и в Республике Коми ожидается аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры воздуха от климатической нормы на 7-10 градусов.