Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности в рамках украинского урегулирования, не ориентируясь на "публичные игры", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы будем смотреть на реальные предложения и не будем ориентироваться на те самые публичные игры", - сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать переговоры о гарантиях безопасности между Украиной и США, заявления о которых в последнее время делали представители двух стран.

По его словам, Москва не знает, "о каких гарантиях они договаривались".

"Если цель (возможных гарантий - ИФ) состоит в том, чтобы сохранить режим на какой-то части территории бывшей Украины и продолжать делать этот режим плацдармом для создания угроз Российской Федерации, то, наверное, сами сообразите, что такие гарантии безопасности едва ли могут обеспечить надежный мир", - пояснил глава МИД.

"Гарантии безопасности были согласованы в апреле 2022 года в Стамбуле. Причем предложен основной проект этих гарантий был самой украинской стороной. Мы этот проект поддержали. Потом, вы знаете, историю, когда Борис Джонсон - тогдашний премьер-министр Британии - запретил им (Украине - ИФ) подписывать соответствующую договоренность, которая была уже парафирована", - сказал Лавров.

Как он отметил, указанные договоренности "обеспечивали коллективный характер безопасности, неделимый характер безопасности, включая и безопасность и Российской Федерации, и всего региона, где расположена Украина".

