Поиск

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Анапы решили продлить отсрочку взимания туристического налога на курорте по 30 июня включительно, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Решение было принято на седьмой сессии Совета пятого созыва. Депутаты единогласно поддержали решение о приостановке действия на территории Анапы туристического налога в период с 1 января по 30 июня текущего года включительно", - говорится в сообщении.

Отсрочку продлили ради поддержки учреждений санаторно-курортного и гостиничного комплекса, пострадавших от последствий разлива мазута из двух аварийных танкеров.

В мае 2025 года Совет муниципального образования Анапы решил приостановить сбор туристического налога на территории города с 1 января по 31 декабря в рамках поддержки санаторно-курортного и гостиничного бизнеса, которые пострадали от последствий ЧП с крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Роспотребнадзор перед началом летнего сезона 2025 года признал пляжи Анапы непригодными для купания. Это сказалось на притоке туристов.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 29 января 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
Анапа Керченский пролив Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

В Прокопьевск направили бригаду медиков для помощи постояльцам интерната

Мединский призвал продвигать нравственную составляющую изучения истории

Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

 Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

 Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

Начальник ГРУ назвал конструктивными прошедшие в Абу-Даби переговоры по Украине

Киеву переданы тела 1000 погибших военнослужащих, РФ получила тела 38 военных

Кремль прогнозирует региональный хаос в случае удара по Ирану

СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями

 СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });