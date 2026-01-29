В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Анапы решили продлить отсрочку взимания туристического налога на курорте по 30 июня включительно, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Решение было принято на седьмой сессии Совета пятого созыва. Депутаты единогласно поддержали решение о приостановке действия на территории Анапы туристического налога в период с 1 января по 30 июня текущего года включительно", - говорится в сообщении.

Отсрочку продлили ради поддержки учреждений санаторно-курортного и гостиничного комплекса, пострадавших от последствий разлива мазута из двух аварийных танкеров.

В мае 2025 года Совет муниципального образования Анапы решил приостановить сбор туристического налога на территории города с 1 января по 31 декабря в рамках поддержки санаторно-курортного и гостиничного бизнеса, которые пострадали от последствий ЧП с крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Роспотребнадзор перед началом летнего сезона 2025 года признал пляжи Анапы непригодными для купания. Это сказалось на притоке туристов.