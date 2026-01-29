Поиск

В РФ сообщили об уничтожении макета истребителя F-16, используемого ВСУ для тренировок

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV ВСУ, используемый противником для тренировок инженерно-технического персонала, уничтожен беспилотником на аэродроме Канатово (Кировоградская область), который находится на удалении около 180 км от линии боевого соприкосновения, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате профессиональной боевой работы оператора дрона центра "Рубикон" макет истребителя противника на удалении около 180 км от линии боевого соприкосновения был успешно поражен. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено уничтожение цели", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в четверг.

Минобороны России опубликовало кадры поражения макета истребителя F-16ADV ВСУ на аэродроме Конаково.

По данным ведомства, полноразмерный макет F-16ADV ВСУ, который использовался для тренировок инженерно-технического персонала, был обнаружен в результате разведывательных мероприятий на аэродроме Канатово вблизи населённого пункта Кропивницкий в Кировоградской области

"Командованием было принято решение на уничтожение цели боевым расчётом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - сказано в сообщении.

Ранее в четверг Минобороны информировало, что расчётами FPV-дронов центра "Рубикон" были поражены несколько РЛС противника различных типов в тыловых районах Днепропетровской и Харьковской областей.

Минобороны РФ Кировоградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аномальные морозы прогнозируются в регионах европейской части России

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

В Прокопьевск направили бригаду медиков для помощи постояльцам интерната

Мединский призвал продвигать нравственную составляющую изучения истории

Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

 Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

 Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

Начальник ГРУ назвал конструктивными прошедшие в Абу-Даби переговоры по Украине

Киеву переданы тела 1000 погибших военнослужащих, РФ получила тела 38 военных

Кремль прогнозирует региональный хаос в случае удара по Ирану
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });