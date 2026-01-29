В РФ сообщили об уничтожении макета истребителя F-16, используемого ВСУ для тренировок

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV ВСУ, используемый противником для тренировок инженерно-технического персонала, уничтожен беспилотником на аэродроме Канатово (Кировоградская область), который находится на удалении около 180 км от линии боевого соприкосновения, сообщает министерство обороны РФ.

"В результате профессиональной боевой работы оператора дрона центра "Рубикон" макет истребителя противника на удалении около 180 км от линии боевого соприкосновения был успешно поражен. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено уничтожение цели", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в четверг.

Минобороны России опубликовало кадры поражения макета истребителя F-16ADV ВСУ на аэродроме Конаково.

По данным ведомства, полноразмерный макет F-16ADV ВСУ, который использовался для тренировок инженерно-технического персонала, был обнаружен в результате разведывательных мероприятий на аэродроме Канатово вблизи населённого пункта Кропивницкий в Кировоградской области

"Командованием было принято решение на уничтожение цели боевым расчётом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - сказано в сообщении.

Ранее в четверг Минобороны информировало, что расчётами FPV-дронов центра "Рубикон" были поражены несколько РЛС противника различных типов в тыловых районах Днепропетровской и Харьковской областей.