Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Выдача мультивиз россиянам в начале 2026 года сократилась как минимум на 90% по сравнению с началом 2025 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Главное изменение сезона - резкое сокращение выдачи многократных виз. По оценкам рынка, их стало меньше как минимум на 90% по сравнению с началом 2025 года, а у некоторых компаний - до 99%. Вместо мультивиз в 50-60% случаев выдают двукратные визы (чаще под круизы). При хорошей визовой истории возможны двукратные визы с длинным коридором, но в большинстве случаев туристам сейчас выдают однократные визы строго под даты поездки", - говорится в сообщении.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила визовые правила для граждан России.

При этом туроператоры отмечают рост спроса на шенгенские визы.

"В первом квартале 2026 года количество обращений увеличилось по сравнению с прошлым годом в среднем на 20-25%, а по отдельным направлениям - в разы. Наиболее востребованные страны - Италия, Франция и Испания", - констатируют в АТОР.

По данным туркомпаний, существуют определенные сложности с записью в консульства. Слоты по Франции и Испании быстро заканчиваются, а запись может уходить на июнь. Италия доступнее - запись в Москве возможна в среднем за три недели, в регионах - до пяти недель. Самыми стабильными направлениями остаются Греция и Венгрия: здесь проще записаться и быстрее получить визу. Греческий шенген оформляют за 8-10 дней, венгерский - за 2-3 недели. Испания - около трёх недель, Италия и Франция - более месяца.

"Получить визу к майским праздникам еще возможно, но сроки уже на пределе. Наиболее реалистичный вариант - Греция, также остаются шансы у Венгрии и Словении при подаче в ближайшие дни. По Италии и Испании - впритык. Отдельные направления остаются проблемными: по Швейцарии нет свободных слотов, по Болгарии запись в Москве фактически сдвинулась на лето", - сообщают в ассоциации. Эксперты предупреждают: в апреле-мае нагрузка на консульства вырастет, и сроки оформления увеличатся даже по таким направлениям, как Греция и Венгрия.