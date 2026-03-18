Дума приняла в I чтении проект об изменении условий выдачи патентов мигрантам

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об изменении условий выдачи патентов и разрешений на временное пребывание (РВП) для мигрантов.

Так, инициированный правительством РФ законопроект № 1158407-8 предусматривает изменения в законе "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Проектируемыми нормами устанавливается, что трудовые мигранты должны оплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только на себя, как сейчас, но и на всех членов семьи, находящихся в России на их иждивении. Срок пребывания в РФ трудового мигранта и членов его семьи будет обусловлен сроком трудовых отношений с ним. Независимо от трудовых отношений иностранного гражданина его дети, достигшие 18-летнего возраста, будут обязаны выехать из России в течение 30 дней, если не будут иметь законных оснований для проживания в стране.

Предусматривается, что патент или разрешение на работу иностранному гражданину аннулируются в случае отсутствия информации о сумме доходов мигранта или если сумма полученных доходов менее умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи.

Также предлагается пересмотреть условия получения иностранцами разрешения на временное проживание или вида на жительство. Эти документы не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность осуществлялась в течение очередного года менее 10 месяцев.

Законопроектом также предлагается установить ежемесячную зарплату, которая является критерием входа в категорию "высококвалифицированная рабочая сила": для большинства высококвалифицированных специалистов зарплата должна составлять 717 тысяч рублей в месяц; для медицинских, педагогических и научных работников, IT-специалистов в аккредитованных компаниях, резидентов "Сколково" и "Сириуса" - 358,5 тысяч рублей в месяц.

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников, комментируя проект закона, отмечал, что предусмотренные размеры зарплаты "довольно большие, это как две зарплаты депутата". Он предложил подумать над их изменением.

Параллельно с данной инициативой Госдумой рассматривается другой законопроект, предусматривающий внесение корреспондирующих изменений в Налоговый кодекс РФ.

"С 2024 года Государственной думой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Эта работа ведется на постоянной основе и приносит свой результат. Предлагаемые изменения позволят расширить механизмы контроля за доходами мигрантов и легальностью их пребывания в нашей стране", - сказал, комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

